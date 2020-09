Comunali Senigallia, scontro tra Volpini e Olivetti: «No ad un nuovo confronto pubblico»

Volpini rifiuta l'invito di Olivetti ad un nuovo confronto pubblico in vista del ballottaggio. A Senigallia il candidato sindaco del centrosinistra Fabrizio Volpini, che ha ottenuto il 43,45% dei consensi al primo turno delle amministrative, dice no alla proposta di un nuovo dibattito avanzata dal candidato primo cittadino del centrodestra Massimo Olivetti, che lunedì scorso si è fermato al 34,22%.

«Questo confronto non ci sarà- scrive Volpini su Facebook-. Perchè di confronti fra candidati ce ne sono stati ben tre, i temi sono stati ampiamente affrontati, i media ne hanno dato grande risalto e per il ballottaggio ritengo più utile privilegiare il dialogo diretto con i cittadini di Senigallia, come ho sempre fatto».