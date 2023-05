Ancona al centrodestra, Ciccioli (FdI) all'attacco della nuova sinistra del duo Bomprezzi-Schlein

ANCONA- «Storica vittoria ad Ancona anche frutto del buon governo della Giunta di centrodestra guidata da Francesco Acquaroli, a trazione Fratelli d’Italia. È innegabile questo messaggio che dovrebbe far riflettere, in primis, l’opposizione di sinistra, a partire dalla segretaria regionale Bomprezzi, passando per il gruppo regionale, che paventano rischi democratici inesistenti, come dimostrano ampiamenti i fatti- commenta il capogruppo FdI in Consiglio regionale, Carlo Ciccioli all’indomani della vittoria elettorale ad Ancona -. È inutile continuare a fare opposizione cercando solo spazi sui mezzi di informazione, con falsi e diffamazioni, senza proporre visioni diverse e alternative, ma solo indicando argomentazioni strumentali. I marchigiani lo hanno capito bene e lo hanno bocciato, sonoramente, ancora una volta. Detto ciò, non posso che essere soddisfatto per l’ennesimo obiettivo centrato. Non si tratta di un trofeo, come hanno cercato di far passare da sinistra, ma da un riconoscere ad Ancona un ruolo nuovo, una rinascita dalla risacca in cui l’ha confinata l’amministrazione Mancinelli e il Pd con una segretaria regionale che non trova meglio da dire che parlare di cartelli elettorali, senza un mea culpa chiaro». Ciccioli prosegue. «Da parte nostra continueremo a porre temi, concretezza, visione politica, strategia chiara e a perseguire obiettivi nell’esclusivo interesse dei marchigiani. Lasciamo alla Sinistra, anche del presunto nuovo corso che utilizza strumenti del vecchio, il gridare “al lupo, al lupo”. Bravo Daniele Silvetti e tutta la coalizione per aver interpretato al meglio il desiderio di giusto e sacrosanto cambiamento degli anconetani».