Vittime del dovere, FdI: «Istituita la Giornata regionale in loro onore per esaltarne la memoria»

ANCONA – «Personalmente ho ricevuto tante testimonianze di soddisfazione da parte delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco della regione Marche per il risultato che abbiamo portato a casa grazie, in particolar modo, ai nostri consiglieri regionali Marco Ausili, primo firmatario della legge, e Nicola Baiocchi, relatore di maggioranza»

Questo il commento di Paolo Renna responsabile di Fratelli d’Italia del Dipartimento Regionale Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco, a seguito dell’approvazione della Legge Regionale “Interventi a sostegno delle vittime del dovere e individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo” avvenuta all’unanimità nella seduta di ieri del Consiglio regionale delle Marche: «Fratelli d’Italia ha fortemente voluto questo riconoscimento legislativo per grande senso di gratitudine verso tutti coloro che non hanno lesinato il massimo dell’impegno nei confronti dello Stato e, quindi, di tutti noi marchigiani. Le vittime del dovere sono gli appartenenti a forze dell’ordine, forze armate e polizie locali rimasti invalidi o uccisi nello svolgimento di particolari servizi sul territorio marchigiano. Siamo stati contenti, inoltre, che l’iniziativa del nostro Gruppo consiliare regionale di FdI abbia potuto ottenere il sostegno dell’intera maggioranza di centrodestra e, ovviamente, del voto finale, all’unanimità, quindi con l’apporto delle opposizioni. Grazie a questa Legge regionale, nelle Marche si avrà una giornata in onore delle vittime del dovere e si prevedono: esenzione dalle spese farmaceutiche e sanitarie per coniugi e figli e borse di studio per i figli delle vittime del dovere. Con questo atto legislativo – conclude Paolo Renna - testimoniamo la gratitudine, il rispetto, l’onore che vanno riconosciuti alle vittime del dovere e ai loro familiari»