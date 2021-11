Carlo Urbani, l’emergenza è reale: «La coperta è troppo corta, il servizio è al limite»

Sono tante le criticità che colpiscono l’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, emerse anche in questi ultimi giorni sulla stampa: la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Simona Lupini ha scelto di approfondire da vicino la situazione, passando una giornata al Pronto Soccorso e all’Emergenza Territoriale, insieme agli operatori e alle operatrici.

«Ringrazio davvero il primario e il personale, con cui ho condiviso quasi un intero turno: dalle difficoltà logistiche agli operatori assediati di richieste e con carichi di lavoro impossibili, ho ascoltato e imparato molto» racconta la consigliera, vicepresidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali «Tra poco dovremo scrivere il nuovo Piano Socio-Sanitario, e ci serve la voce degli operatori». La consigliera torna in Consiglio con dati aggiornati sui fabbisogni dell’Ospedale, e in particolare del settore emergenza, quel 118 che risponde costantemente alle urgenze dei cittadini: «C’è una “emergenza del settore emergenza”, con una carenza grave di personale medico, soprattutto in Area Vasta 2 e in Area Vasta 3, e un personale infermieristico che è sotto pressione. La coperta è troppo corta: per coprire i buchi al Pronto Soccorso, si devono impiegare i pochi medici del 118, e il risultato è un servizio sempre al limite. Sono urgenti la stabilizzazione del personale precario e interventi per trattenere i medici sul territorio, fermando l’esodo verso le Regioni vicine».

Un patrimonio di competenze e di generosità, quello degli operatori dell’emergenza territoriale, che ha bisogno di risposte chiare dalla politica: «Riforme davvero efficaci non si possono studiare a tavolino, ma solo toccando con mano i problemi che gli operatori vivono tutti i giorni sulla loro pelle. Depositerò atti specifici, che vadano a toccare le carenze e i bisogni di questo complesso settore. Quello delle auto mediche ed infermieristiche è un incastro complesso, che interagisce con il prezioso sistema del volontariato e delle pubbliche assistenze. Dobbiamo pensare insieme agli operatori una nuova mappatura delle postazioni di emergenza territoriale, che permetta di rispondere alla carenza di medici. Pensiamo a valorizzare le figure dell’infermiere e degli operatori tecnici, come gli autisti soccorritori. Partendo da loro, possiamo mettere al centro il servizio pubblico e costruire un presidio capillare ed efficiente sul territorio».