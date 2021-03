Record di contagi, positivi/test al 23,3%. Il Pd: «Quadro preoccupante»

«La situazione nelle Marche è diventata allarmante. Oggi record di nuovi contagi: 919 di cui 437 nella provincia di Ancona e il rapporto positivi/testati che schizza al 23,3%. Questi sono i fallimentari risultati dei pilateschi, impalpabili e tardivi provvedimenti del Presidente Acquaroli». A parlare è il consigliere regionale del Partito democratico Antonio Mastrovincenzo, che commenta l'esito dei tamponi giornalieri nelle Marche.

«Un quadro preoccupante aggravato dalla fallimentare gestione del Piano vaccinale: stamattina ancora 40.000 dosi non utilizzate e solo il 2% della popolazione che ha completato il ciclo. I vaccini ci sono, a differenza di quanto asserisce l'assessore Saltamartini. Vanno utilizzati subito. E per fermare l'allargamento del contagio vanno presi provvedimenti chiari ed efficaci: Zona rossa per tutta la regione, accordo con i medici di medicina generale che possono dare un contributo fondamentale, più punti territoriali per la somministrazione dei vaccini, priorità assoluta alle persone che realmente sono a rischio (persone disabili e ultraottantenni non deambulanti ancora non sono stati vaccinati), apertura di Covid Hotel in tutte le province per preservale le famiglie dei positivi dal contagio. Questi interventi non sono più procrastinabili».