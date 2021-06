Vigili del fuoco, cambia il direttore regionale: gli auguri di Carlo Ciccioli

«Il mio personale augurio di buon lavoro, anche a nome del Gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia, al neo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Marche, Dirigente Generale Antonio La Malfa. Sono particolarmente lieto di questa nomina, che poi è un ritorno nelle Marche visto che nel biennio 2017-2019 coordinò gli interventi connessi al devastante sisma del 2016 che colpì il territorio regionale, in modo particolare, nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata». Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale delle Marche, Carlo Ciccioli, all’ufficializzazione dell’avvicendamento al vertice della Direzione regionale dei Vigili del fuoco delle Marche.

«I vigili del fuoco svolgono da sempre un lavoro importante nelle Marche, come in tutta Italia. Nella nostra Regione sono sempre stati in prima fila nelle emergenze, ma anche negli interventi quotidiani, di tutti i giorni. Sono un punto di riferimento imprescindibile e per questo occorre che siano sempre messi nelle migliori condizioni possibili per poter operare in favore di tutti i marchigiani. Spero – conclude il presidente del gruppo consiliare di FdI – di poter organizzare a breve un incontro con il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della Regione Marche, Antonio La Malfa, per poter ascoltare le sue istanze e suggerimenti. Concludo, ringraziando il suo predecessore, Felice Di Pardo, augurandogli un proficuo lavoro per l’incarico ricevuto come Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Abruzzo».