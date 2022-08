La proposta del consigliere comunale: «Vietare il fumo nei giardini pubblici»

FABRIANO - Divieto di fumare nei giardini pubblici comunali. La richiesta arriva dal consigliere comunale fabrianese Pino Pariano (lista 30.001). «Si tratta di una proposta che ha più obiettivi- spiega Pariano- Da un lato abbattere le emissioni inquinanti di CO2 derivanti dal fumo per avere una migliore qualità dell'aria. Dall'altro, ovviamente, è un tema inerente la tutela della salute pubblica, di chi fuma ma anche di chi subisce il fumo passivo. Mi preme fare questa proposta, nel momento in cui, post-pandemia, gli spazi pubblici, in particolare le aree verdi, diventano particolarmente vissute, ancor più rispetto a prima, e frequentate dai bambini e anziani. Ragion per cui mi auguro che ci sia un cambiamento culturale da parte dei fruitori di questi spazi, che deve essere di rispetto per la salute pubblica di tutti».