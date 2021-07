Viabilità di Torrette, Ausili (Fdi): «Un pasticcio, si acceleri almeno con il sovrappasso»

«A Torrette ogni giorno file interminabili in ingresso, segnaletica orizzontale e verticale che genera confusione, riduzione delle carreggiate che penalizza la viabilità pubblica». Sono queste le parole di Marco Ausili, consigliere regionale e comunale di Fratelli d'Italia, riguardo la viabilità all'ospedale regionale di Torrette.

«In consiglio comunale - continua Ausili - abbiamo chiesto che si acceleri con la realizzazione del sovrappasso che dovrebbe collegare Ospedale Regionale e parcheggio scambiatore, eliminando così il rispettivo semaforo. La Regione si è impegnata con 500.000 euro per affrontare l’intervento, ma dal 2018 fino ad oggi non è arrivato il progetto esecutivo di competenza comunale, comparso solo di recente, mentre i costi finali del progetto continuano a lievitare e l’assessore Foresi non risponde alla nostra richiesta volta a conoscere se il Comune abbia già individuato le risorse di sua spettanza per completare l’opera. Insomma, una grande incertezza e una grande lentezza incombono su questo progetto. Per questo in consiglio comunale abbiamo oggi cercato di strappare una dichiarazione dell’Assessore sull’inizio lavori, che egli individua nel prossimo settembre 2021. Insieme alla cittadinanza controlleremo questa ennesima promessa, che viene dopo tre anni di annunci».