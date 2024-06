Il candidato sindaco Pirani e la viabilità di Osimo: «Il piano di sistemazione dei primi anni 2000 ancora spendibile»

OSIMO – Un piano efficace per decongestionare la viabilità osimana dai mezzi pesanti. É la proposta che Francesco Pirani, candidato a sindaco in quota Liste Civiche da Sempre alle comunali di Osimo e di Fratelli d’Italia, ha lanciato sabato 1° giugno in un incontro pubblico a Palazzo Campana dedicato alla viabilità e all’accessibilità cittadina. Presente all’intervento, oltre al candidato Pirani, anche Dino Latini, presidente del Consiglio Regionale delle Marche.

«Le criticità legate alla congestione viaria sono evidenti e l’amministrazione Pugnaloni non ha saputo affrontarle. Il piano di sistemazione viaria complessiva approvato nei primi anni 2000 è stato completamente disatteso e gli interventi previsti non sono stati portati a termine. Insomma, è mancata finora una visione a lungo termine. Dall’approvazione di quel piano, nulla sembra essere cambiato. Ma il progetto è ancora spendibile - prosegue il candidato Pirani – sebbene occorra modificarlo e adeguarlo alle esigenze odierne, poiché nel frattempo ha visto la luce una lottizzazione del terreno sul sedime del tracciato previsto».

Il piano prevede una viabilità velocizzata per raggiungere più facilmente la zona nord di Osimo nel tratto Gironda. Di lì, un altro progetto di collegamento diretto con la rotatoria della Sbrozzola dovrà essere realizzato per portare a termine una deviazione verso Ancona e il futuro nuovo Ospedale collocato ad Ancona Sud, nell’ottica di deviare il traffico di transito pesante che oggi scorre all’interno della città. Sul progetto è intervenuto anche il presidente Latini, che ha illustrato gli interventi più urgenti per sciogliere il nodo gordiano del traffico cittadino. «Sarà necessario riprendere il percorso che il nostro governo aveva lasciato in mano all’amministrazione Pugnaloni dieci anni fa. Ci concentreremo sulla realizzazione della strada di bordo di 7 km totali, di cui quasi tre sono già stati costruiti. I successivi quattro sono stati finanziati dall’amministrazione regionale Acquaroli per 8 milioni di euro complessivi».

Non è mancata la stoccata all’amministrazione comunale uscente: «Pugnaloni non ha mai voluto utilizzare questi finanziamenti, che pure sono disponibili, adducendo come motivazione il passaggio della nuova strada in zona edificata, cosa peraltro falsa: il tracciato si svilupperà a distanza regolamentare dalle aree inurbate. Sarà, dunque, una strada a scorrimento veloce “che permetterà di canalizzare tutto il traffico veicolare da Ancona per Macerata evitando i quartieri più urbanizzati”. La nuova amministrazione dovrà dare corso al completamento - conclude Latini - e mettere la parola fine ad una situazione che si trascina da ormai troppo tempo».