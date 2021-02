Via della Loggia e ingresso delle Muse, Fdi: «Procedere con le nostre proposte»

«Dopo un anno dall’approvazione della nostra mozione chiediamo che i lavori di ripristino, per la sicurezza e il decoro di via della Loggia siano eseguiti al più presto. Via della Loggia deve essere sempre più sicura e bella, perché sede di importanti attività, ingresso al centro storico e primo luogo di passaggio per i turisti che entrano dal porto». Lo spiegano i consiglieri comunali Marco Ausili, Maria Grazia De Angelis e il capogruppo Angelo Eliantonio riferendosi ad una mozione presentata con la consigliera Andreoli.

«Ci aspettiamo anche che venga al più presto regolamentata la sosta all’interno dello spiazzo antistante il Teatro delle Muse, come chiesto con recente interrogazione dalla Consigliere De Angelis. Infatti, la presenza a tutte le ore del giorno di veicoli privati che sostano all’interno della zona delimitata di pertinenza delle Muse danneggia gravemente l’immagine esterna del nostro Teatro».