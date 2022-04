Accordo Caterpillar, Forza Italia: «Risposta efficiente e risolutiva»

«Forza Italia sempre dalla parte del lavoro e dei lavoratori. Grande plauso al nostro assessore regionale Stefano Aguzzi per aver dato una risposta efficiente e risolutiva nella vertenza Caterpillar. Grazie all’interessamento dell’assessore Aguzzi si è potuti arrivare a un accordo che prevede il passaggio di 103 operai al Imr-Industrialesud Spa, con due anni di cassa integrazione». A parlare è il Gruppo regionale Forza Italia con la Capogruppo Jessica Marcozzi e il Consigliere regionale Gianluca Pasqui.

«Dopo mesi di continue trattative, in cui si è chiesto con insistenza anche l’interessamento del Ministero, siamo arrivati a un accordo che contemperi al meglio le esigenze di tutte le parti. Un grande lavoro fatto di competenza e responsabilità, condotto in prima persona dall’assessore Aguzzi, che ha portato a centrare l’obiettivo per il bene di tutti, a partire dai lavoratori e dell’azienda. Sono state confermate le attività lavorative per tutti coloro che hanno aderito all’accordo, e parliamo della maggior parte dei lavoratori. Per chi non ha aderito, è stata prevista l’uscita tramite cassa integrazione, Naspi e incentivi. Al contempo si è riusciti a mantenere in vita, a Jesi, una presenza produttiva importante per la nostra regione e richiamare nelle Marche un’azienda che aveva delocalizzato la sua produzione all’estero. Un’operazione virutosa ed encomiabile, che dimostra quanto l’assessore Aguzzi e Forza Italia siano attenti alle dinamiche lavorative, all’occupazione, al contrasto alla disoccupazione e all’imprenditoria, contemperando le esigenze di tutti per il bene delle Marche».