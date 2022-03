Frase choc su “veri rifugiati”, Andreoli vs Rubini: «Mai detto», scontro social

ANCONA - «Il Consigliere Rubini mi ha attribuito un termine mai detto, procederò per calunnia». E’ battaglia social tra Antonella Andreoli (Lega) e Francesco Rubini (Altra Idea di Città). La Andreoli ha smentito la frase attribuita da Rubini, il quale contro-replica postando uno spezzone del video con la frase “incriminata”.

«Il video parla chiaro, io presto opera di volontariato verso "quei ragazzotti": lei dovrebbe vergognarsi a dire certe cose, non solo come rappresentante istituzionale, ma soprattutto come essere umano» risponde la Andreoli. «A tutela della mia persona ribadisco che il Rubini mi ha calunniosamente attribuito con il virgolettato termini mai pronunciati. Ora valutate che tipo di fiducia potete riporre su chi agisce in questa maniera».