Il primo cittadino Valeria Mancinelli nella “top ten” dei sindaci italiani più amati

ANCONA- La sindaca di Ancona e presidente regionale Anci, Valeria Mancinelli (Pd), con il 56,3% delle preferenze, è entrata nella 'Top Ten' dei sindaci più amati. A riferirlo è direttamente l’Ansa riprendendo un sondaggio stilato da Affari Italiani. La classifica (decimo posto) vede sul podio Antonio Decaro (sindaco di Bari - Pd) e Giorgio Gori (primo cittadino di Bergamo - Pd), con il 61,7% delle preferenze.

«Un nuovo sondaggio positivo, mi fa piacere per Ancona e per la squadra con la quale collaboro da anni - ha detto la Mancinelli a proposito dei risultati dell'ultimo sondaggio realizzato da Lab21.01 "L'Italia al voto: verso il 25 settembre" per "La Piazza", la rassegna di Affari Italiani - Sapete come non tenga troppo in considerazione i sondaggi, positivi o negativi che siano, ed i premi - ha aggiunto la sindaca - , ma indubbiamente sapere che ci sono riscontri incoraggianti tra i cittadini da ulteriore energia per lavorare fino all'ultimo giorno per la mia città».

A precedere Valeria Mancinelli nella classifica ci sono Dario Nardella (sindaco di Firenze - Pd) con il 61,5% delle preferenze, Giuseppe Sala (Milano - Pd) con il 61,4% delle preferenze e Luigi Brugnaro (Venezia - centrodestra) con il 61,2%. Poi Leoluca Orlando (Palermo - Pd) con il 56,9% delle preferenze e Marco Bucci (Genova - centrodestra), che si attesta al 56,8%.