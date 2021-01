Vaccino, le Marche quarte per somministrazioni. Acquaroli: «Il piano funziona»

Marche quarte in Italia per vaccini somministrati. Lo comunica lo stesso governatore Francesco Acquaroli con un post sulla sua pagina Facebook. «Nella classifica di ieri sera del ministero della Salute la Regione Marche risulta al quarto posto per i vaccini somministrati con il 50,8%- spiega- ben otto punti percentuali in piu' rispetto alla media nazionale del 42,2%. In Italia ieri abbiamo avuto davanti solo Veneto, Toscana e Lazio, a testimonianza di come il nostro Piano regionale vaccini sia entrato a pieno regime. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma ringrazio di questo risultato significativo l'assessore, i dirigenti e tutti gli operatori sanitari».

Il presidente Acquaroli è in attesa delle decisioni del ministero della Sanità sulla fascia assegnata alle Marche. «Oggi è una giornata importante- conclude- perchè conosceremo la fascia in cui le Marche saranno collocate da lunedì prossimo».