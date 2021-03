Vaccini, altro attacco del Pd: «Mancano Pfizer e Moderna, molti anziani rinunciano»

«Mancano le dosi Pfizer e Moderna per gli over80. Centinaia di anziani tornano a casa senza vaccino». È la denuncia che i consiglieri regionali dem marchigiani Anna Casini e Romano Carancini affidano ad un post su Facebook.

«Anziani che solo poco prima della somministrazione hanno saputo che non c'erano più dosi Pfizer e Moderna ma solo AstraZeneca- continuano-. Molti di loro sono stati accompagnati nei punti vaccinali da figli o nipoti, perchè è ancora impossibile essere vaccinati in casa e impauriti hanno chiamato i loro medici di base per sapere cosa fare, ma neppure loro avevano informazioni. Alcuni anziani disorientati hanno preferito tornare a casa, mentre altri, avendo patologie gravi, sono stati ritenuti non idonei per la somministrazione di AstraZeneca. Neppure gli operatori erano stati informati della mancanza di vaccini Pfizer e Moderna: dalla Regione nessuna indicazione in merito».