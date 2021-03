Caos vaccini, Acquaroli: «Costruiremo una cabina di regia nelle Marche»

«Stiamo costituendo una cabina di regia per la vaccinazione in maniera tale che quotidianamente si potrà monitorare l'andamento della campagna vaccinale e cercare di correggere il tiro». Lo dice il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che questa mattina con le sue comunicazioni ha aperto la seduta straordinaria del consiglio regionale dedicata all'emergenza sanitaria. Nelle Marche sono state consegnate 214.570 dosi di vaccino e, di queste, ne sono state somministrate 179.408 (83,6%).

«Siamo davanti a 179mila dosi inoculate- insiste Acquaroli-. Sono molte prime dosi circa 133mila e pochi richiami. Ma siamo tra le prime Regioni d'Italia nel rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate. La cabina di regia serve perchè la campagna vaccinale durerà diversi mesi e dunque dobbiamo costruire un assetto ottimale per tutta la durata della stagione vaccinale». L'ex deputato di Fratelli d'Italia, come riporta l'agenzia di stampa Dire, ha ricordato il lavoro fatto in questi mesi sul fronte del tracciamento «con oltre 30 unità di personale in più dedicate a tale attività», del potenziamento delle Usca «che oggi sono 34 su tutto il territorio regionale» e della campagna di screening di massa «con 243.000 persone sottoposte a tampone antigenico rapido». Per quanto riguarda la vaccinazione, invece, nonostante la temporanea sospensione del vaccino Astrazeneca su tutto il territorio nazionale, Acquaroli sostiene che «nelle prossime settimane partira' la campagna vaccinale per i disabili» e lancia segnali di speranza. «Nell'ultima settimana, per la prima volta da quattro settimane a questa parte, abbiamo avuto un calo dei contagi in particolare nella provincia di Ancona- conclude Acquaroli-. Speriamo che anche i dati di questa settimana diano continuità e facciano flettere la curva per un miglioramento della situazione epidemiologica nella nostra regione».