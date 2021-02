Vaccini nelle Marche, Acquaroli: «Essenziali per alleggerire gli ospedali»

Così Francesco Acquaroli, intervenuto ieri nella conferenza stampa per presentare il Piano delle vaccinazioni per gli ultraottantenni marchigiani

«La campagna vaccinale è essenziale, prioritaria sotto tutti gli aspetti, non ultimo l'alleggerimento delle strutture ospedaliere». A dirlo è il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, intervenuto ieri nella conferenza stampa, convocata dall'assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, per presentare il Piano delle vaccinazioni per gli ultraottantenni marchigiani che prenderà il via dal 20 febbraio.

«Voglio testimoniare l'enorme lavoro che l'assessorato alla Sanità sta conducendo in termini di risorse umane e materiali e la forte attenzione e impegno della Regione Marche per la campagna vaccinale- conclude Acquaroli-. Colgo ancora questa occasione per invitare la comunità e i cittadini a collaborare sia in tema di comportamenti per la sicurezza di tutti, sia aderendo alla campagna vaccinale che sta per partire».