"Uniti per Castelbellino" si presenta alla cittadinanza. Andrea Cesaroni vuole la riconferma: tutti i candidati della lista

CASTELBELLINO - La Lista Civica "Uniti per Castelbellino" ha annunciato la sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative, con l'obiettivo di proseguire il lavoro degli ultimi anni e un rinnovato impegno verso la comunità di Castelbellino. Il gruppo, guidato dal sindaco Andrea Cesaroni, "è composto - afferma il gruppo "Uniti per Castelbellino" - da donne e uomini uniti dai valori di democrazia, uguaglianza e solidarietà, impegnati a promuovere un senso di civismo attivo e una partecipazione inclusiva".

La Lista

"I membri della lista - si legge in una nota della lista civica - portano competenze e sensibilità diverse, con un impegno comune volto a rispondere ai bisogni dei cittadini, garantendo sviluppo, equità e accesso ai servizi. "Uniti per Castelbellino" intende proseguire la tradizione di buon governo che ha caratterizzato l'amministrazione uscente, ispirandosi a valori condivisi come la tutela dei diritti individuali, il supporto alle famiglie, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione del lavoro e delle imprese, i diritti civili e la solidarietà verso chi è in difficoltà. È importante sottolineare che tutti i candidati sono cittadini di Castelbellino scelti per le loro qualità personali, le loro competenze professionali e la loro volontà di impegnarsi per la comunità, a prescindere dall’orientamento politico".

Ecco l’elenco dei candidati consiglieri:

Livio Amici vive a Castelbellino Stazione - Finanziere in Pensione

vive a Castelbellino Stazione - Finanziere in Pensione Rossano Basili vive a Pantiere - Consulente ENEA

vive a Pantiere - Consulente ENEA Silvano Bronzini vive a Scorcelletti - Ex tecnico ENEL

vive a Scorcelletti - Ex tecnico ENEL Luca Cardinali vive a Castelbellino Stazione - Manufacturing Manager

vive a Castelbellino Stazione - Manufacturing Manager Salvatore Costanzo vive a Castelbellino Stazione - Autista Soccorritore

vive a Castelbellino Stazione - Autista Soccorritore Giuliano Gasparini vive a Castelbellino - Professore d’orchestra

vive a Castelbellino - Professore d’orchestra Eluan Mazzarini vive a Castelbellino Stazione - Docente

vive a Castelbellino Stazione - Docente Rosita Pirani vive a Scorcelletti - Libera Professionista

vive a Scorcelletti - Libera Professionista Lorenzo Pirani vive a Castelbellino Stazione - Libero Professionista e Allenatore di Nuoto

vive a Castelbellino Stazione - Libero Professionista e Allenatore di Nuoto Maria Paola Rango vive a Castelbellino Stazione - Commessa

vive a Castelbellino Stazione - Commessa Romina Radicioni vive a Castelbellino Stazione - Impiegata

vive a Castelbellino Stazione - Impiegata Margherita Rocchetti vive a Castelbellino Stazione - Geologa

Il Progetto

"Il programma è orientato al futuro di Castelbellino e al benessere della comunità. Il progetto di “Uniti per Castelbellino” vuole impegnarsi nel continuare a perseguire l’obiettivo di fare di Castelbellino una culla del progressismo economico e sociale, riformista e rinnovatore, nel solco tracciato dalla Costituzione Italiana, fonte primaria del nostro ordinamento.Castelbellino deve continuare ad essere governato con determinazione, coraggio e competenza, elementi che hanno contraddistinto i 10 anni dell’amministrazione Cesaroni. Il progetto civico, politico e amministrativo che si intende portare avanti nei prossimi cinque anni, pur nel segno della continuità, sarà caratterizzato da una forte componente innovativa quale motore imprescindibile per dare nuovo slancio al paese. Nella definizione del programma c’è la volontà di coinvolgere le piazze e le vie per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini: Dal centro storico alle frazioni".

La Presentazione

Il 12 maggio, presso la sede elettorale in Via Gramsci 39, "Uniti per Castelbellino" presenterà i suoi candidati e il programma elettorale. Durante l'incontro, il pubblico avrà l'opportunità di condividere suggerimenti e contribuire a un programma inclusivo.