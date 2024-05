Uniti per Castelbellino, il sindaco uscente Andrea Cesaroni vuole la riconferma. Ecco i candidati presenti in lista

CASTELBELLINO - Padre di tre figli e nonno di due nipotini Andrea Cesaroni, laureato in economia e di professione tributarista, si ricandida come Sindaco di Castelbellino. La lista è sempre quella di “Uniti per Castelbellino” che governa il Comune dal 2004, ma nella nuova compagine sono presenti molti volti nuovi e il gruppo è pronto per ripartire con rinnovato entusiasmo e con la competenza e l’impegno che ha sempre dimostrato. "Lavoriamo insieme per le priorità - afferma Cesaroni - senza dimenticare il sogno di migliorare Castelbellino sotto ogni aspettativa. Per fare tutto questo si sono scelte persone capaci e affidabili, competenti e volenterose. Un grande valore aggiunto, restiamo Uniti per Castelbellino».

Ecco l’elenco completo dei candidati con una breve nota biografica.