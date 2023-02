Una lista di soli giovani: Ancona verso il quarto candidato sindaco alle prossime comunali

ANCONA - C’è Daniele Silvetti per il centrodestra, Ida Simonella per il centrosinistra, Francesco Rubini per la sinistra, e la lista Ripartiamo dai Giovani che arriva a gamba tesa a sparigliare le carte. Perchè il gruppo di ragazzi e ragazze che ne fanno parte provengono dai più vari ambienti politici: «c’è chi si riconosce nelle idee di destra, chi di sinistra e chi nel Movimento 5 Stelle - spiega il fondatore e coordinatore del movimento civico, Marco Battino -, per questa tornata elettorale comunale c’è un solo obiettivo: il bene della nostra città». Marco Battino ha 22 anni, si è laureato alla triennale di Economia e Commercio ad Ancona ed è iscritto alla magistrale di Economia e Management, indirizzo Marketing. Parallelamente ha già aperto la sua partita iva che utilizza per svolgere il suo lavoro di consulente aziendale. Marco è uno di quei giovani che si dà da fare in mille modi, anche nel sociale. «Dopo i tragici eventi dell’alluvione sono andato, con un gruppo di amici, a Senigallia a prestare il mio aiuto - racconta -, in quell’occasione ci siamo resi conto che è dalla forza dei giovani, molto spesso messi da parte, che un territorio può rinascere». Quindi l’idea di mettersi insieme per la propria città.

La lista

Ripartiamo dai Giovani nasce ufficialmente come movimento indipendente ad ottobre dell’anno scorso. «I temi portanti sono cinque: sport, cultura, ambiente, lavoro e università» spiega il coordinatore. E saranno gli asset principali anche della campagna elettorale. Ma il movimento non ha ancora deciso chi sarà il loro candidato sindaco, «scioglieremo l’enigma non appena si saprà la data delle elezioni - spiega Marco - a quel punto organizzeremo anche la raccolta firme per presentare la lista». I 32 nomi da inserire ci sono. Appena individuato il candidato sindaco si partirà anche con gli eventi pubblici per spiegare il programma.

I competitor

A questo punto succede che in città correrà anche un’altra forza a trazione generazionale, ammesso che Carlo Pesaresi, sostenuto e affiancato da un nutrito gruppo di giovani, decida di scendere in campo con una sua lista plausibilmente in supporto alla candidata della coalizione del centrosinistra Ida Simonella. Sul futuro di Pesaresi, infatti, tutto tace. Tranne che venerdì 10 febbraio presenterà alla Mole Vanvitelliana, tramite un evento pubblico alle 18,30, la sua comunità politica Ancona a colori. Dove all’interno ne fa parte, tra i molti giovani, Matteo Bilei già candidato sindaco ad Ancona con la lista A2O. Dunque uno scontro generazionale? «No, assolutamente - replica Battino - conosco Bilei e quello che ha fatto in città ai tempi di A2O. Tra noi ci sono delle similitudini, ma anche molte differenze». In primis il fatto che Bilei si sia schierato a centrosinistra, mentre il movimento di Battino resta apartitico. Bisognerà vedere, però, cosa succederà in caso di ballottaggio tra i due favoriti: Silvetti-Simonella. «Nessun apparentamento - assicura Battino - abbiamo già avuto degli incontri con tutti i leader degli schieramenti politici, ma non siamo rimasti soddisfatti da nessuno. Sembra che tutti vogliano circondarsi di giovani, ma nessuno abbia veramente intenzione di farsi carico delle nostre istanze. Dunque lo faremo da soli».