Ultimo miglio, il nuovo commissario Forza Italia: «Siate onesti, i soldi non ci sono»

«I quasi 100 milioni di euro per l’ultimo miglio? C’è un equivoco, non ci sono». A dirlo è Clemente Rossi, nuovo commissario provinciale di Forza Italia e assessore all’ urbanistica del Comune di Falconara. Insieme al capogruppo FI Ancona Daniele Berardinelli, ha voluto sottolineare anche lo scarso dialogo tra il capoluogo e la stessa Falconara in tema di grandi opere viarie.

«Per la bretella tra Flaminia e Variante hanno spacciato il finanziamento del progetto come finanziamento dell’opera stessa», ha detto Rossi a cui ha fatto eco Berardinelli: «Il progetto che era stato presentato prevedeva il passaggio in area frana e sì, sono stati dati i soldi, ma anche per quel progetto ora ci saranno scogli grossi perché o si restringe l’area con un lungo iter oppure si modifica il percorso- ha detto il consigliere anconetano- dal 2014, per l’ennesima volta, l’amministrazione ha fatto passerelle e illuso i cittadini».

L’interesse di Clemente Rossi per l’uscita dal porto è dovuto al nuovo ruolo in Forza Italia oltre al fatto che l’opera impatta anche su Falconara: «Non è vero che riguarda solo Ancona, ma va a condizionare tutto il suo hinterland e in particolare il territorio falconarese. I quattrini però non ci sono e questa cosa non fa parte delle 130 opere decise a Roma, perciò non è immediata- ha tuonato Rossi- la Mancinelli dà l’impressione che tutto sia fatto, ma non è vero». Troppo silenzio del capoluogo su diversi temi, accusa ancora Rossi: «Il rapporto tra Ancona e Falconara ha troppi punti interrogativi. Prendete l’arretramento della ferrovia ad esempio. Si sono espressi i sindaci di Pesaro, Senigallia e perfino il ministro Franceschini. Ancona è stata zitta, ma se non vuole che il lungomare a nord rinasca dica chiaramente che è contraria all’intervento».