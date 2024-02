Ultimo Miglio e Lungomare Nord, tavolo tecnico in Regione: «Riallineare gli Enti coinvolti per sbloccare l'opera»

ANCONA – Convocato in Regione dall’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli il Tavolo Tecnico con tutti i soggetti interessati - Autorità di Sistema Portuale, RFI, Anas – che contribuiscono, a vario titolo e con varie competenze, al completamento degli ultimi 800 metri dell’Ultimo Miglio, un tratto collocato in un’area soggetta a forti criticità, tra la ferrovia e la collina interessata dall’ormai storico movimento franoso. Ha dichiarato l’assessore Baldelli: «E’ un invito al riallineamento di tutti gli Enti coinvolti per raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un’opera fondamentale per il collegamento del Porto di Ancona con le principali arterie stradali a nord. Progetti come il raddoppio della SS 16 ‘Adriatica’, Ultimo Miglio e Lungomare Nord, viaggiano su ‘binari’ distinti ma sono strettamente collegati tra loro, e rappresentano altrettante chiavi per sbloccare il nostro triangolo logistico Porto-Aeroporto-Interporto».

«Fondamentale – ha aggiunto - fare il punto sulla cosiddetta ‘riconquista del mare’. Abbiamo aggiornato le tempistiche stabilite in precedenza, per affrontare un’integrazione progettuale che ha richiesto un ulteriore impegno anche dal punto di vista economico. Per questo motivo, al fine di determinare tempi e costi più realistici, siamo stati promotori della rimodulazione dell’Accordo di Programma originario». Agli iniziali 2,8 milioni di euro, attraverso l’azione dell’assessorato alle Infrastrutture, sono stati aggiunti ulteriori 700mila euro di risorse regionali, mentre RFI, che aveva destinato inizialmente 39,35 milioni di euro, ha integrato di altri 11,85 milioni di euro. L'Autorità di Sistema Portuale, infine, ha contribuito per 10 milioni di euro.

«Già fissata la prossima tappa il 6 febbraio – ha concluso Baldelli – quando il Ministero dell’Ambiente verificherà i dettagli relativi alle questioni ambientali relative all’opera. Nella riunione odierna ho riscontrato, da parte di tutti gli Enti, una forte unità d’intenti ed una spinta propositiva affinché questa infrastruttura tanto attesa finalmente si realizzi». Al Tavolo Tecnico hanno partecipato, oltre all’assessore Francesco Baldelli e ai tecnici del Dipartimento Infrastrutture della Regione Marche, l’Ingegner Nicola Aquilanti della Direzione operativa RFI di Ancona, il Presidente dell’Autorità Portuale Vincenzo Garofalo, il Commissario dell’Ultimo Miglio Paolo Testaguzza, insieme al RUP dell’opera Ingegner Vincenzo Catone e Giacomo Bugaro, Delegato del Comune di Ancona in seno al Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale.