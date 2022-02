Ucraina, Acquaroli preoccupato: «Attacco da condannare, si cessi il fuoco»

ANCONA - «Esprimo preoccupazione e la mia profonda condanna per l'attacco all'Ucraina». Lo scrive in un post su Facebook il governatore delle Marche Francesco Acquaroli commentando l'invasione russa in corso in Ucraina.

«Scene di guerra che mai avrei immaginato di dover ancora vedere, soprattutto in un momento come quello che l'intera comunità mondiale sta vivendo da ormai due anni- conclude Acquaroli- Spero che cessi subito il fuoco e prevalga il senso di responsabilità, con le diplomazie che riescano a far prevalere il diritto internazionale».