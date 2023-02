«Ancona senza identità turistica, oggi nessun progetto e promozione inesistente»

ANCONA - «Per essere riconoscibili e avere un’identità precisa dobbiamo implementare un piano di marketing territoriale e soprattutto ci vuole un progetto complessivo, chi amministra la città da anni non è stato in grado di lavorarci e ha gestito con scarsi risultati le risorse economiche». Così Angelo Eliantonio, Capogruppo di Fratelli d’Italia sulla mancanza di un’identità turistica ad Ancona.

«La promozione legata al posizionamento non può prescindere, per esempio, da un adeguato piano di comunicazione; le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, che in base alla legislazione vigente devono essere destinate a finanziare interventi in materia di turismo, nel 2021 sono state pari a 400mila Euro e di questi solo 30mila sono stati investiti in comunicazione. Abbiamo luoghi bellissimi e l’unicità di una città incastonata tra il blu del mare e il verde della montagna, all’interno dello splendido Parco del Conero, descrive le potenzialità di questo territorio che vanno raccontate, sviluppate e fatte conoscere. Ad Ancona occorre una visione nuova e serve organizzazione, senza avere paura di crescere e facendo squadra con tutto il nostro hinterland in un’ottica di Area Vasta non solo per esercitare il ruolo di leadership e di capoluogo ma anche per essere più competitivi sul mercato ed acquisire centralità e operare in sinergia tra i Comuni vicini con umiltà, senza l’arroganza che ha contraddistinto l’amministrazione Mancinelli-Simonella. Dobbiamo puntare su un brand forte e un testimonial, un ambasciatore delle nostre bellezze che ci possa aiutare ad aggregare ed essere riconoscibili a livello nazionale e internazionale. Grazie all’impegno della Regione Marche per rilanciare l’aeroporto con nuovi voli nazionali e internazionali votati all’incoming sono in arrivo tante occasioni per rilanciare la nostra città sul piano della competitività infrastrutturale, turistica ed economica. Vogliamo costruire le condizioni per essere all'altezza delle tante opportunità che stanno arrivando e che arriveranno».