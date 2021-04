Trasporto scolastico, Emiliozzi (M5S): «Alle Marche vanno 736mila euro»

Per la provincia di Ancona i fondi ammontano a 190mila euro. Lo annuncia in una nota la facilitatrice regionale del Movimento 5 Stelle Mirella Emiliozzi

È stato pubblicato l’elenco degli importi destinato al sostegno delle aziende del trasporto scolastico. «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - annuncia in una nota la facilitatrice regionale del Movimento 5 Stelle Mirella Emiliozzi - ha stanziato un fondo di 20 milioni di euro per far fronte alla forzata diminuzione dei servizi a causa del Covid-19, di cui ben 736mila euro per le Marche. Per la provincia di Ancona i fondi ammontano a 190mila euro, mentre 200mila euro è la cifra che spetta alla provincia di Macerata, 156mila euro ad Ascoli Piceno, 113mila euro a Pesaro-Urbino e 77mila a quella di Fermo».

Continua Emiliozzi: «L’emergenza sanitaria ha causato gravi perdite alle imprese del trasporto pubblico. Insieme a tutti i parlamentari marchigiani del Movimento 5 stelle abbiamo ottenuto un buon risarcimento per le aziende che avevano stipulato contratti con gli enti locali in merito al trasporto scolastico e che nell’anno 2020-2021 non hanno potuto elargire i loro servizi. Lo stanziamento di questo fondo è una risposta positiva a sostegno dei lavoratori, nonché un segnale verso un’attenzione sempre maggiore nei riguardi dei temi della sostenibilità dei trasporti. È un bene che le politiche sociali vadano di pari passo con le questioni ambientali».