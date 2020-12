Trasporto pubblico, Agostinelli (M5s): «In arrivo fondi per rinnovare gli scuolabus»

«In arrivo dal governo nazionale fondi speciali per rinnovare il parco mezzi per il trasporto scolastico di Ancona, che finalmente potranno essere sostituiti con veicoli a basso impatto ambientale». Lo annuncia la senatrice M5S Donatella Agostinelli, spiegando che i fondi provengono da uno «stanziamento di 20 milioni di euro presso il ministero dell’Ambiente fortemente voluto dal M5S e potranno servire per rinnovare gli scuolabus delle scuole dell’infanzia ed elementari comunali e statali dopo anni, sanando finalmente una situazione che il M5S locale, con numerosi interventi del gruppo consiliare, non ha mai cessato di denunciare».



In realtà, questa iniziativa ha una valenza duplice. Da un lato, sostiene Agostinelli, «consente finalmente di agire in concreto per migliorare la qualità dell’aria di Ancona», mentre dall’altro «pone rimedio ai danni fatti dalla giunta comunale, che nella sua miopia non ha mai agito seriamente per contrastare l’inquinamento atmosferico urbano. Il recepimento di questi fondi infatti è legato alla necessità di mettere l’Italia al riparo da una procedura d’infrazione europea dovuta ai continui sforamenti degli indici di salubrità dell’aria da parte dci alcune città italiane, tra cui proprio Ancona. La città ha quindi una reale necessità di questi fondi, visti i dati recenti sulla pessima qualità dell’aria. L’amministrazione non si lasci sfuggire pertanto questa occasione per porre rimedio a quanto di sbagliato ha fatto o ha omesso di fare in questi anni».



«Con gli stessi fondi - spiega ancora Agostinelli - potranno essere finanziati progetti di promozione di trasporto scolastico sostenibile, realizzare punti di ricarica con colonnine elettriche, acquistare nuovi mezzi e pensiline per gli scuolabus, monitorare i benefici ambientali», conclude la senatrice cinque stelle.