Trasporti delle Marche, Castelli: «Le Marche all'altezza della situazione»

ANCONA - «Le vicende più recenti riguardanti la pandemia hanno richiesto la riduzione della capacità di carico degli autobus del 60% e nonostante tutto il sistema del trasporto, attraverso una funzionale e corretta gestione, è stato all'altezza della situazione facendo viaggiare gli utenti in sicurezza». A dirlo, in una nota, è l'assessore regionale ai Trasporti delle Marche, Guido Castelli, che stamattina ha presieduto in videoconferenza un incontro con i rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale su gomma marchigiane. Più in generale si è parlato delle azioni che l'assessorato intende attuare in un settore cruciale per lo sviluppo delle Marche.

«Obiettivi strategici -continua Castelli- sono quelli di favorire e rilanciare l'accessibilità e la qualità del trasporto pubblico locale per le nostre comunita', in particolare per quelle colpite dal sisma, cercando di evitare lo spopolamento di quelle aree, di rinnovare il parco automezzi e sviluppare la cultura del trasporto attraverso una efficace comunicazione». I rappresentanti delle aziende hanno espresso la volontà di aprire un tavolo di compensazione nell'erogazione dei corrispettivi e di avere una chiara normativa riguardante i rimborsi degli abbonamenti alla luce dell'emergenza Covid. «Oltre ai fondi attesi del Recovery Fund, che noi non sappiamo esattamente come saranno ripartiti tra le Regioni, il ministero dei Trasporti ha messo a disposizione per il prossimo quindicennio, sino al 2033, circa 101 milioni di euro per la sostituzione e la rigenerazione del materiale rotabile e automobilistico- conclude Castelli-. Sicuramente in futuro, dopo un'attenta analisi delle richieste di mercato occorrera' l'elaborazione di un nuovo piano dei trasporti».