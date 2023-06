Giornate nazionali del tesseramento, Forza Italia presente ad Ancona il 24 e 25 giugno

Sabato 24 giugno e domenica 25 giugno dalle 16 alle 19.30 in Piazza Roma ad Ancona, Forza Italia sarà presente con i suoi gazebo in occasione delle Giornate nazionali del tesseramento al partito, annunciate dal Coordinatore Nazionale Antonio Tajani all’indomani della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.

«Abbiamo organizzato dei gazebo per invitare tutti i nostri sostenitori a tesserarsi - commenta Luca Mariotti, Vice commissario Forza Italia Ancona - Vista l’occasione, saranno presenti amministratori e dirigenti locali del partito ad accogliere e intrattenere simpatizzanti e amici: un bel momento di condivisione, utile anche a ribadire le basi cardine del nostro movimento politico. Forza Italia rimane il punto di riferimento per tutti quei cittadini moderati e liberali che riconoscono questa forza politica come l’asse portante del centrodestra. Oggi sta ad ognuno di noi portare avanti l’eredità lasciata dal nostro leader Silvio Berlusconi, con l’ascolto dei cittadini e la capacità di fornire risposte concrete».