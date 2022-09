Elezioni e impegno locale, il Terzo Polo svela i suoi programmi per il territorio

Parte anche a Senigallia la nuova offerta politica del Terzo Polo. Nell’incontro di sabato 3 settembre tra i referenti locali di Azione e di Italia Viva si è fatto il punto sul rush finale della campagna elettorale. Questa la nota diffusa:

«Si sono gettate le basi per quello che sarà il lavoro congiunto – dopo il 25 settembre - sui territori di Senigallia e Montemarciano, e su tutti i comuni delle valli del Misa e del Nevola - sottolinea Craxi Daniele, coordinatore territoriale per Senigallia e Montemarciano di Italia Viva - Porteremo competenza, serietà, pragmatismo, cultura di governo che collega rapidamente le Marche con Roma, in continuità con l’agenda e con il metodo Draghi, i punti cardine della nuova offerta politica del Terzo Polo e a breve presenteremo i nostri candidati alle politiche anche a Senigallia»