Verso le elezioni, il Terzo Polo presenta i candidati marchigiani

«Territorialità. Competenza. Sviluppo». Questi i cardini della proposta politica del Terzo Polo, che ha presentato i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Si tratta di Tommaso Fagioli, capolista al proporzionale Marche per la Camera, Francesca Cantarini, candidata al Collegio uninominale di Ancona alla Camera, e Maria Ambrogini, candidata nel listino proporzionale Marche alla Camera. A dare i saluti iniziali Massimo Menotti, referente locale di Azione, e Fabiola Caprari, referente locale di Italia Viva: «Una politica improntata alla competenza e serietà, nel solco dell’agenda del Governo Draghi », ha evidenziato il primo, auspicando con forza il rilancio dell’Industria 4.0. «Il Terzo polo come casa comune dei popolari, liberali e riformisti, fondata sui valori del solidarismo, della sussidiarietà e della giustizia sociale» ha sottolineato la referente di Italia Viva. E’ toccato quindi ai candidati prendere la parola, presentarsi ai giornalisti e cittadini presenti ed illustrare il programma elettorale. Ben 68 pagine di propostesu scuola, sanità, impresa, energia ed ambiente, lavoro, fisco, famiglia, giovani, cultura, agricoltura, welfare e terzo settore, difesa e sicurezza.

«Una politica moderata nei toni e pragmatica nei contenuti, in grado di valorizzare le realtà del territorio» è quella che promette di portare avanti Tommaso Fagioli, forte della sua esperienza ultradecennale di amministratore locale. «Identità Europeista, superamento del bi-populismo e riformismo vero, in contrapposizione ad una destra conservatrice e ad una sinistra massimalista», queste le parole d’ordine di Francesca Cantarini, libera professionista di Ancona. «Centralità della scuola e dei giovani, meritocrazia nella pubblica amministrazione», questi i punti cardine dell’intervento di Maria Ambrogini, ex dirigente scolastica, che ha anche evidenziato come le famiglie, le imprese, i sindaci ed il terzo settore si aspettino dal nuovo Parlamento risposte vere, scelte chiare e nette, che siano in grado di incidere positivamente sulla loro vita e sul futuro di questo Paese.