Terremoto, Legnini: «Centro Italia il cantiere più grande d'Europa»

«Ci sono le condizioni che possono determinare, finalmente, la possibilità che nel 2021 il Centro Italia diventi il cantiere più grande d'Europa facendo salvi gli effetti, mi auguro non pregiudizievoli, della pandemia». Lo ha detto il commissario straordinario alla Ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, in una videoconferenza stampa a cui hanno partecipato anche i comitati e le associazioni dei cittadini. Legnini ha ricordato che per quanto riguarda la ricostruzione nel 2020 sono state presentate 2.600 domande con 1.870 contributi concessi.

«Si tratta di dati incoraggianti -continua Legnini- Non sono un numero elevatissimo ma le condizioni avverse, legate all'emergenza sanitaria, potevano determinare anche un esito diverso. A primavera inoltrata l'obiettivo del cantiere piu' grande d'Europa potrà essere conseguito se le condizioni sanitarie ce lo consentiranno».