Superbonus, Curti (Pd): «Serve un accordo con Cassa Depositi e Prestiti per le aree terremotate»

Il Governo, nei giorni scorsi, ha avviato la revisione dello strumento del Superbonus 110%. «Nel prendere atto di questa scelta, ci auguriamo che l’esecutivo voglia tenere conto della specifica situazione emergenziale in cui versano, nelle Marche, i Comuni del Cratere Sismico e quelli interessati dall’ultima disastrosa alluvione- commenta il deputato Augusto Curti (Pd)- si tratta di aree nelle quali la vita dei Cittadini e l’operatività delle Imprese, risultano pesantemente penalizzati dagli effetti degli eventi calamitosi. In questi Territori dunque, mantenere inalterata l’intensità del Superbonus, rappresenta il livello minimo di risposta che ci attendiamo. L’azione del Governo, al momento, non può concretizzarsi in un cambio delle regole, attraverso il quale si finirebbe soltanto per impoverire la misura. Partendo dai Territori terremotati e alluvionati, al contrario, occorre risolvere immediatamente il gravissimo problema della carenza di liquidità che, di fatto, sta paralizzando il ciclo della cessione del credito. E’ necessario sbloccare le posizioni incagliate, sterilizzando qualsiasi tentativo di alimentare la perversa dinamica speculativa che abusa dello stato di necessità in cui versano Imprese e Proprietari degli immobili. Pensiamo all’enorme incognita che grava sui cantieri avviati. Qui le Aziende, già appesantite dall’incremento dei costi, non hanno le risorse per chiudere i lavori».

«L’effetto ancatena, devastante, mette a rischio la sopravvivenza delle Attività e con essa il futuro dei Lavoratori, impattando sulle finanze delle Famiglie- prosegue Curti- nelle Aree del Cratere Sismico e dell’Alluvione, in particolare, occorre favorire un accordo con Cassa Depositi e Prestiti: facendo leva sulla capienza fiscale dell’Istituto, i crediti maturati potranno essere efficacemente assorbiti, garantendo la conclusione del processo di ricostruzione. Su questi temi il mio impegno in Parlamento sarà massimale».