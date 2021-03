Spettacolo, la Regione stanzia 1 milione di euro a sostegno del settore

Ammonta ad un milione di euro la cifra messa a disposizione dalla Regione Marche a sostegno del settore dello Spettacolo. Lo hanno detto l'assessore alla Cultura, Giorgia Latini, e quello al Lavoro, Stefano Aguzzi, ai sindacati di categoria (Cgil, Cisl, Uuilcom, Hexperimenta, Assoartisti Confesercenti, Agis Marche e Coar Marche) nel corso di un incontro che si è tenuto lunedì pomeriggio.

«Come settore Cultura mettiamo a disposizione 600mila euro e vogliamo confrontarci per definire meglio la platea di beneficiari, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo decreto nazionale- dice in una nota Latini-. Capire meglio, cioè, se ci sono categorie escluse a fronte di chi invece potrebbe cumulare i sostegni a livello nazionale e regionale. Aspettiamo dagli operatori una proposta unitaria, la più rispondente alle esigenze concrete dei lavoratori e si tratta di decidere prima di tutto se i fondi regionali dovranno essere integrativi di quelli nazionali o prevedere invece misure di ristoro diverse».

A queste risorse si aggiungono quelle messe a disposizione dall'assessorato al Lavoro. «Posso confermare, dopo aver fatto una verifica, una quota di 400mila euro da mettere a disposizione per i lavoratori dello Spettacolo e ne avremo la disponibilità concreta tra circa un mese- conclude Aguzzi-. Ma sarà indispensabile pianificare precisamente le linee per canalizzare i fondi in modo che non si sovrappongano i beneficiari ed evitando di penalizzare altre categorie».