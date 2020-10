Tari, Ginnetti: «Amministrazione avrebbe potuto fare di più»

OSIMO - «La tassa sui rifiuti 2020 sarà pari a quella del 2019, l’Amministrazione comunale avrebbe potuto fare molto di più per andare incontro alle famiglie osimane». Il consigliere comunale di Progetto Osimo Futura Achille Ginnetti ha votato contro l’approvazione di tariffe e riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche della Tari 2020.

«Già nei mesi scorsi avevo espresso il mio forte dissenso per la decisione di rateizzare il 75% della tassa sui rifiuti in due tranche piuttosto che in tre. Spostata a causa Covid la prima rata del 25% prevista ad aprile, al 31 luglio è stato fatto pagare a famiglie e commercianti il 50% dell’intero importo annuo facendo passare questa operazione come una grande agevolazione - spiega Ginnetti-. L’impegno dell’Amministrazione per la riduzione della Tari 2020 poteva e doveva essere molto di più. Invece, è prevista una riduzione del 40% sulla parte variabile solo a chi ha un Isee fino a 8.265 euro. Stiamo parlando di una cifra esigua che va da 24 a 70 euro. Viene concessa poi una riduzione del 40% sulla parte variabile delle utenze domestiche a chi ha un Isee non superiore a 20 mila euro ma con almeno 4 figli a carico. Credo che le famiglie osimane, vista la situazione in cui si sono trovate e in cui continuano a trovarsi, avrebbero meritato un’attenzione maggiore».