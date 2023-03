Elezioni comunali | Antonio Tajani arriva ad Ancona. Silvetti: "La sua presenza importante per la città"

ANCONA - Il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani sabato primo aprile alle 15:30 sarà al Ridotto del Teatro delle Muse per incontrare la città. Un primo confronto pubblico con un rappresentante di Governo in occasione delle prossime elezioni Amministrative che si terranno il 14 e 15 maggio.

Oltre al candidato sindaco delle liste civiche “Ancona Protagonista”, “Rinasci Ancona” e dei partiti Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc, Daniele Silvetti saranno presenti anche il coordinatore provinciale di Fi, Gianluigi Tombolini e l’onorevole Francesco Battistoni, vicepresidente della Commissione Ambiente. Parteciperanno inoltre gli amministratori e gli esponenti locali dei partiti della coalizione.

“La presenza del vice premier Antonio Tajani - dice Daniele Silvetti - rafforza l’importanza di questo appuntamento elettorale per la città di Ancona, unico capoluogo di regione che andrà al voto nella prossima tornata del 14 e 15 maggio e sottolinea la vicinanza del governo centrale a una struttura amministrativa che dalla Regione Marche fino a molti Comuni della provincia di Ancona si è andata a delineare nel corso di questi anni. Di questo filo diretto - sottolinea - non può che beneficiarne la città di Ancona che ha bisogno di tracciare una sua identità e sviluppare una strategia con le Amministrazioni vicine per muoversi in modo sinergico e tornare ad avere quel ruolo centrale che le permetterà di crescere”.

L’incontro sarà aperto alla città proseguendo nel percorso avviato con la prima convention del candidato sindaco Silvetti del 18 marzo scorso.