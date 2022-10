Sversamenti, l’opposizione: «Progetti ancora modificati, persi 10 anni»

FALCONARA - I gruppi di minoranza del Comune di Falconara di Partito Democratico, Cittadini in Comune, Movimento 5 Stelle e Azione-Italia viva, dopo la riunione della II Commissione consiliare con all’ordine del giorno la progettazione dei lavori per gli scarichi a mare che devono evitare i divieti balneari, esprimono le loro valutazioni politiche «Un ulteriore progetto differente dai precedenti è stato portato in commissione, proposto da Viva Servizi; l’amministrazione ha già votato favorevolmente ai primi progetti differenti tra loro e magari voterà favorevolmente a quest'ultimo, dimostrando incompetenza o almeno incapacità di giudizio o di attingere alle varie professionalità interne all’Amministrazione stessa per fare una sintesi e capire cosa è meglio per la città e i falconaresi» si legge nella nota di Partito Democratico, Cittadini in Comune -Falconara Bene Comune, Movimento 5 Stelle

e Azione-Italia Viva.

«Le minoranze hanno sempre evidenziato all’amministrazione le criticità di ogni progetto, proponendo soluzioni alternative se non migliorative o integrative, ma sempre derise nelle sedi istituzionali di confronto; questo nuovo progetto prende atto della maggior parte delle osservazioni negli anni presentate dalle opposizioni; abbiamo la sensazione che le indicazioni dei primi progetti ipotizzati dalla Amministrazione fossero il frutto di un tentativo della Giunta Brandoni di ammiccarsi i gestori degli stabilimenti balneari, a loro volta forse ingannati, in quanto non è mai stato spiegato adeguatamente il quadro in cui si inserivano i lavori necessari ad evitare i blocchi della balneazione. L'amministrazione Signorini ereditò con leggerezza tale posizione senza rendersi conto delle conseguenze, dai noi sempre evidenziate. I gruppi di minoranza, dopo aver studiato le ipotesi di progetto, hanno da sempre denunciato tale scandaloso comportamento e la scelta attuale di modificare un’altra volta la progettazione lo dice chiaramente. I Gruppi di minoranza denunciano alla cittadinanza il comportamento irresponsabile dell'Amministrazione comunale che ha fatto perdere almeno 10 anni ed altri anni saranno necessari per terminare la nuova progettazione e realizzare le opere. La vicenda in questione pone in tutta evidenza l’incapacità degli Amministratori falconaresi a risolvere i problemi della città. Questa vicenda dimostra che pure di raccogliere consenso non si tiene conto del bene della cittadinanza».