Sversamenti a mare: il candidato sindaco Baldassini Marco incontra il direttivo del consorzio Falcomar

Si è tenuto ieri sera presso il ristorante Anello d'oro di via Leopardi l'incontro da tempo annunciato tra il candidato sindaco Baldassini Marco e i rappresentanti dai bagnini il tutto per illustrare la fattibilità del nuovo progetto di Vivaservizi ovvero la sostituzione della vecchia condotta in una nuova in pead , il posizionamento della condotta scatolata in cemento prefabbricato a moduli con due camere e le due condotte sottomarine con possibilità di applicazione del sistema di depurazione biologica sottomarina MUDS. I bagnini nella persona del presidente Filippetti hanno illustrato le loro perplessità in merito alla ipotesi dello smantellamento dei due pontili esistenti e la paura che la loro rimozione possa comportare serio pericolo in relazione alla forza erosiva del mare . L'impegno del futuro BALDASSINI SINDACO è stato chiaro : "mi impegnerò con il gestore della rete fognaria a non far smantellare i pontili che con il nuovo progetto andranno dismessi, anzi chiederò che vengano messi in sicurezza per potervi accedere in una camminata fino agli scogli". Entrando nello specifico, nonostante il Baldassini si sia presentato privo della planimetria del progetto preliminare NON fornito dall'amministrazione a seguito ufficiale richiesta di accesso agli atti, ha fatto capire che questa nuova soluzione pensata dai tecnici incaricati , e comunque risultati assenti durante la commissione consiliare preposta di fine ottobre , ha potenzialità e fattibilità nel dividere le acque nere (scarichi di bagni e cucine dei ristoranti in spiaggia ) e le acque meteoriche di prima e seconda pioggia , una soluzione che mai era stata pensata prima da poter adottare a Falconara , anche a seguito della relazione tecnica economica presentata dalla MUDS di Genova nel dicembre 2020 , porterà una innovazione in relazione all'aspetto della sostenibilità ambientale in quanto porterà anche alla depurazione delle acque meteoriche che tramite le condotte a mare verranno sversate a mare lontano dalla costa; quel filtro MUDS che lavorerà e depurera' il mare di Falconara tutto l'anno e non solo in caso di sversamenti. Questo sistema scongiurerà definitivamente l'emissione dei divieti di balneazione ma soprattutto farà sì che il nostro mare e le nostre spiagge non vengano più inquinate . Al Baldassini chiediamo : " ha parlato con il Presidente Filippetti per eventuale sua candidatura nella sue liste ?" Risposta : " si certamente ma posso anche dirvi che preferisco che riveda la sua decisione di dimissioni per la salvaguardia del consorzio Falcomar e dei loro associati . Alessandro merita e ha la mia stima e fiducia e anche se non si candiderà; sono certo che sarà l'anello di congiunzione tra la futura amministrazione Baldassini e la spiaggia " Il commento di Alessandro Filippetti : Ringraziamo il candidato sindaco Marco Baldassini, per avere scelto di confrontarsi con il Direttivo Falcomar, che a breve si rinnoverà. Nell’esposizione del proprio programma politico, abbiamo anche discusso delle soluzioni previste per il problema degli sversamenti a mare. Pur sempre da Presidente dimissionario ho espresso tutte le nostre preoccupazioni sulle possibili conseguenze derivanti dalle opere in spiaggia, tra queste la possibile eliminazione dei moli di Via Trieste e Via dei mille , che attualmente costituiscono una vera e propria barriera frangiflutti in concomitanza delle sempre più devastanti mareggiate che si ripropongono nel periodo invernale. Quindi aldilà dell’aspetto tecnico degli interventi , quello che ci interessa e’ ottenere delle garanzie che non ci siano conseguenze negative per le attività insistenti sul litorale.