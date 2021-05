Superbonus 110% per lo sport: l'incontro web con i deputati

Venerdì 7 maggio alle ore 16,00 si svolgerà un incontro in diretta streaming per tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche del territorio marchigiano. Argomento: il Superbonus 110% e l’opportunità di ristrutturare gli spogliatoi delle ASD sfruttando le agevolazioni fiscali introdotte nel Decreto Rilancio dello scorso anno.

Gli organizzatori dell’evento sono i deputati marchigiani del Movimento 5 stelle Patrizia Terzoni e Roberto Rossini. «Le Associazioni Sportive Dilettantistiche ospitano decine di migliaia di persone, tra cui tantissimi minori, e spesso si trovano a dover gestire impianti vetusti non avendo le risorse economiche per ristrutturarli. Il Superbonus 110% è una grande occasione per riqualificare e rendere antisismici i locali utilizzati da tanti cittadini senza gravare sui bilanci delle associazioni. Per questo abbiamo organizzato l’evento streaming “Superbonus 110% per lo sport dilettantistico”, finalizzato alla ristrutturazione in termini di efficienza energetica e di interventi antisismici delle strutture date in gestione alle Asd. Lo scopo dell’iniziativa è fare informazione e spiegare i dettagli del Superbonus 110% per permettere alle Asd del territorio marchigiano di cogliere e sfruttare appieno questa importante opportunità per gli impianti in loro gestione» così i deputati presentano l'iniziativa.

L’incontro sarà suddiviso in due parti: presentazione e spiegazione del Superbonus per le associazioni sportive e dibattito aperto con le ASD per rispondere a eventuali dubbi e domande. «Si tratta - spiegano i deputati - di un momento importante di informazione e confronto con tecnici ed esperti del tema, provenienti dal Ministero per la Trasformazione Ecologica (divisione efficienza energetica), dal CONI Marche, dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI Marche e ABI Italia), dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), da Intesa San Paolo e da Deloitte Italia. In particolare, saranno presenti anche i tecnici di 2 associazioni sportive che hanno già usufruito del Superbonus per la ristrutturazione dei loro spogliatoi, ASD Golf Club Cherasco (Cuneo) e Una Fitness Club (Bari). Sono esempi concreti che faranno capire le potenzialità di questa misura per le associazioni sportive e per i fruitori delle strutture. Il Superbonus 110%, fortemente voluto dal M5S, si sta rivelando un volano per il rilancio economico del settore edile e un'occasione unica per cittadini, associazioni e imprese. Per questo - concludono - abbiamo chiesto e ottenuto la proroga delle misure al 2023 e chiediamo un ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari in quanto il patrimonio edilizio italiano è vecchio e malandato e va riqualificato urgentemente». Per partecipare all’incontro le Asd marchigiane hanno ricevuto via mail il link diretto alla piattaforma zoom, ma per chi non riuscirà a collegarsi o per tutti coloro che sono interessati alla tematica sarà possibile assistere alla diretta tramite le pagine Facebook ufficiali degli organizzatori, i deputati Patrizia Terzoni e Roberto Rossini.