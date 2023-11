Quindicenne suicida, Ciccioli: «Difficoltà esistenziale legata all'immigrazione»

ANCONA - «Il suicidio della quindicenne bengalese, lanciatasi nei giorni scorsi ad Ancona dal balcone della propria abitazione, fa riflettere sul tema dell’immigrazione e delle condizioni esistenziali di queste persone». Lo scrive in una nota Carlo Ciccioli, psichiatra e capogruppo FDI Marche.

«L’emigrazione non è una passeggiata, tutt’altro, ed ho molti dubbi che sia una bella cosa, così come sostengono in molti. Lasciare il proprio paese, la propria comunità, le proprie abitudini, i propri stili di vita, la propria cultura, i propri cibi, le proprie città, le proprie abitazioni, i propri paesaggi è qualcosa di molto forte, è uno strappo al proprio percorso prevedibile di vita. Ma il prezzo più alto lo pagano soprattutto le seconde generazioni, i figli degli immigrati, al contrario i loro genitori invece la loro identità ce l’hanno, e ben salda. Me ne sono reso conto come medico psichiatra che per anni ha ricevuto nelle strutture pubbliche tanti ragazzi, tanti giovani, figli di immigrati per difficoltà di adattamento a scuola, per comportamenti antisociali, per problemi esistenziali e difficoltà di integrazione con i pari. Difficoltà legate alla perdita dell’identità di provenienza e alla difficoltà di costruirne una nuova assimilabile a quella del nuovo contesto di vita. Molto spesso l’identità di cui sono portatori i genitori non è riconducibile a quella che assorbono nel loro contesto scolastico e nelle frequentazioni con i loro coetanei. Questo determina una frattura nel loro vissuto tra il sentire della famiglia di origine e quello che assimilano nella loro quotidianità. Spesso una frattura che matura dentro di loro, con una grande difficoltà ad elaborare nuove sintesi, stretti dalla necessità di non dispiacere ai propri familiari e dalla voglia di vivere in modo simile ai coetanei. Spesso non ce la fanno, soprattutto i più sensibili, i più creativi, i più intelligenti. Spesso, soprattutto i maschi, per reazione, creano gruppi omogenei tra figli di immigrati in contrapposizione agli altri pari, per affermare la loro identità di origine, con comportamenti devianti rispetto agli altri, proprio per tutelare e difendere l’identità di origine. In altri casi invece tendono ad emarginarsi, magari chiudendosi in se stessi, in casa, ed abbandonando la scuola. Per le ragazze è anche più duro, perché il controllo familiare su di loro è più forte e diventa più difficile trovare un proprio spazio esistenziale libero. Cadono più facilmente nella rinuncia ad avere una loro identità e quindi nella disperazione, non ce la fanno, come la povera ragazza suicida, che evidentemente non avuto la forza di riuscire a trovare una sua strada: un po’ ha cercato forse di ribellarsi, poi alla fine ha deciso di abbandonare la vita. Si tratta comunque di un fallimento esistenziale e di un fallimento sociale da parte della comunità, sia quella di origine che quella di accoglienza. Non è un caso che molte persone alla deriva, allo sbando, che vivono sulla strada, siano giovani immigrati che non sono riusciti a farcela. Così come molti ragazzi tossicodipendenti siano figli di immigrati che trovano nelle sostanze una fuga dalle loro difficoltà ed una scorciatoia a risolvere i loro problemi di soldi attraverso lo spaccio al dettaglio o comportamenti antisociali. Un problema che dobbiamo porci tutti sia come cittadini che come istituzioni».