Consiglieri stranieri aggiunti, FdI: «Politica ipocrita del Pd»

«Sull’integrazione degli stranieri dal PD solo ipocrisia. Il tema nel Comune di Ancona non è stato mai affrontato seriamente. L’amministrazione Mancinelli si è distinta più che altro per operazioni di facciata, come il festival dell’integrazione. Nel frattempo non si è gestito l'insediamento della popolazione straniera, specie in certi quartieri della città, come Piano, Archi e Stazione, senza considerare adeguatamente situazioni ed episodi di illegalità».Parole scritte nella nota firmata da Fratelli d'Italia Ancona.

«Noi reputiamo che per l’integrazione serva almeno imparare la lingua italiana, mentre è necessario inquadrare la popolazione straniera nelle nostre regole e nelle nostre istituzioni- continua FdI- Per questo abbiamo chiesto di valorizzare la figura del consigliere straniero aggiunto, figura che si è andata a spegnere negli ultimi anni, a causa della mancanza di un minimo rimborso spese per tali soggetti, nell’indifferenza del centrosinistra cittadino. Finalmente dopo circa un anno di attesa ingiustificata ed un passaggio in Commissione, poi lasciata nel dimenticatoio dalla maggioranza, la mozione di riconoscimento di gettone e-o rimborso spese ai Consiglieri Stranieri Aggiunti presentata dal gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia è stata approvata a pieni voti. Il nostro intento è stato quello di dare la possibilità ai Consiglieri stranieri eletti presso il Comune di Ancona di poter espletare la loro attività di consiglieri senza doverci rimettere di tasca loro sia per le spese vive sia per l'assenza dal lavoro. Crediamo che questa figura sia importante per integrare le comunità straniere educando e sensibilizzando le stesse al rispetto dei nostri usi e costumi, della nostra identità e soprattutto prevenendo sacche di illegalità»