Bordoni (Liste civiche): «Ad Osimo Stazione va risolto al più presto il nodo viabilità»

OSIMO - E’ concretamente possibile pensare nella frazione di Osimo Stazione alla realizzazione di una rotatoria o un allungamento nell’intersezione di via Menotti alla statale 16. «Il progetto, avanzato dall’ingegner Giovanni Beccacece in occasione di un incontro da me organizzato in aula – dice Monica Bordoni, capogruppo delle liste civiche in consiglio comunale - potrebbe essere realizzabile ed accolto dall’Anas con cui ho avuto contatti in questi giorni». Bordoni, dopo averne denunciato il degrado, torna a parlare di Osimo Stazione dando spazio in questo caso al nodo viabilità, ancora preoccupante anche rispetto alla questione sicurezza. «Ho voluto verificare di persona – aggiunge – la situazione della frazione insieme all’Anas, considerando che l’amministrazione continua a tergiversare e non affrontare questo tema di rilevante importanza per il territorio. La società Anas si è resa disponibile a valutare alternative rispetto alla proposta del Comune, più accessibili e meno impattanti per i cittadini. In questo caso è però necessario che i responsabili del nuovo centro commerciale e il Comune si rendano disponibili allo scomputo degli oneri di urbanizzazione finalizzato al miglioramento della stessa viabilità ad Osimo Stazione».

Passa ai fatti la capogruppo delle liste civiche. «Per questi motivi ho proposto al gruppo consiliare di presentare un ordine del giorno in merito», incalza. E’ una priorità la situazione della frazione, vistata da Monica Bordoni a 360 gradi. «Questo luogo va tutelato in generale con particolare attenzione alla sicurezza stradale e allo stesso inquinamento che il continuo passaggio delle auto produce. E’ scoccata l’ora dei rimedi, il più presto possibile».