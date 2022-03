Indennità sindaco e giunta, Berardinelli (FI): «Previsto aumento dell'80%, rinunciate»

ANCONA - «Ho presentato una interrogazione urgente per il consiglio comunale di lunedì prossimo per cercare di approfondire la vicenda dell’aumento delle indennità di funzione di sindaci, vice sindaci, assessori e Presidenti dei consigli comunali». Lo annuncia in una nota il consigliere comunale Forza Italia, Daniele Berardinelli. «L’aumento previsto è assolutamente inopportuno in un momento di difficoltà per i cittadini com’è quello che stiamo vivendo, non essendo un aumento su base istat degli ultimi anni, ma essendo un aumento spropositato spalmato in tre anni, che può arrivare addirittura al doppio per i comuni metropolitani- scrve Berardinelli- nel caso di Ancona, l’aumento previsto dovrebbe essere dell’80%, oltre ai bonus. Voglio capire se ci sia la volontà politica di rinunciare all’aumento previsto, dando un segnale forte alla comunità, così come qualche anno fa proprio il Comune di Ancona scelse di autoridursi lo “stipendio” degli amministratori, a cominciare da quello dell’allora sindaco. E non parliamo dell’aumento, ad esempio, per i sindaci dei comuni più piccoli che a fronte di grandi responsabilità hanno indennità di 3-400 euro e andrebbero veramente aiutati, mentre per loro è previsto un aumento di poche decine di euro, parliamo di migliaia di euro in più al mese. Sarebbe veramente inopportuno concedere ora questo incredibile privilegio ai politici, proprio mentre alcuni politici stanno chiedendo ai cittadini sacrifici ulteriori, addirittura arrivando a proporre di stare al freddo dentro gli appartamenti per risparmiare. Inaccettabile».