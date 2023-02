Ufficiale, Stefania Signorini si ricandida a sindaco di Falconara

FALCONARA - Ufficiale la ricandidatura di Stefania Signorini a sindaco di Falconara. Il primo cittadino uscente parteciperà alla prossima tornata elettorale puntando a un nuovo mandato. Insegnante di italiano e latino nelle scuole superiori e docente universitario della scuola di abilitazione all'insegnamento (Sis) dell'Università di Macerata, è dirigente scolastica dal 2010.

Chi è Stefania Signorini

È impegnata nell'amministrazione cittadina dal 2008, quando l'ex sindaco Goffredo Brandoni la chiamò a guidare l'assessorato alla Cultura, al Turismo, alla Scuola e alle Politiche giovanili, deleghe che le sono state rinnovate nel 2013. È sindaco dal 2018 e correrà alle prossime amministrative per il secondo mandato. Tra i più importanti obiettivi raggiunti ialla guida della città, la battaglia vinta contro il 'muro sul mare': è scesa in strada insieme agli altri sindaci e ai cittadini per sventare il progetto del colosso RFI per realizzare una barriera fonoassorbente lungo la ferrovia adriatica, che avrebbe separato definitivamente la città dal mare. L'obiettivo è stato raggiunto nell'autunno scorso, con la comunicazione ufficiale del Ministero che dichiarava definitivamente accantonato il progetto.

Cinque anni di mandato: il report

Tra le principali opere realizzate, il recupero dell'istituto Gesù Bambino, la completa ristrutturazione della materna di Falconara Alta (che sarà inaugurata a breve) e la demolizione e ricostruzione della elementare da Vinci, la creazione di piazza Mondaini a Falconara Alta e la riqualificazione di piazza Mazzini e piazza Catalani, la riqualificazione del parco Kennedy, del Balcone del Golfo e del parco Carletti. La maggioranza ha dato la priorità anche al recupero degli edifici abbandonati: la riqualificazione dell'ex garage Fanesi grazie all'ottenimento di finanziamenti per 5milioni di euro, di cui è in corso la progettazione preliminare come da cronoprogramma, la realizzazione del polo socio culturale di Villanova al posto della ex scuola Lorenzini (finanziamenti statali per oltre 2 milioni) e il recupero dell'ex Squadra Rialzo, che rientra nel progetto Pinqua, un progetto complessivo di riqualificazione delle periferie finanziato per 7,5 milioni. Insieme a VivaServizi è stato inoltre individuato il progetto per risolvere il problema degli sversamenti a mare per il quale sono stati ottenuti 22 milioni di euro per Falconara e Ancona.

E ancora tra le opere realizzate la riqualificazione dell'ingresso all'aeroporto, l'asfaltatura di via Flaminia, la realizzazione di un attraversamento pedonale lungo la statale Adriatica a servizio dei residenti di Fiumesino, il proseguimento dell'opera di risanamento dei conti comunali. È stato portato a conclusione il percorso avviato nella precedente legislatura che ha permesso di restituire ai castelfrettesi l'ex Cinema Enal e di realizzare una nuova piazza (Martiri delle Foibe), sono state abbattute le barriere architettoniche per raggiungere la spiaggia a Falconara centro, è stata ottenuta la messa in sicurezza dei fossi. È stato poi realizzato il Centro Giovani, rifatta la copertura della piscina comunale e rilanciato un evento, 'FalComics', che nel 2022 ha fatto arrivare a Falconara circa 22mila persone in tre giorni.