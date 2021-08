Spiagge sicure, Bilò (Lega): «Finanziati progetti per oltre 40mila euro»

«Grazie alla sollecitazione costante e puntuale della Lega stanziati anche per il 2021 fondi ad hoc per Spiagge Sicure Estate, l’iniziativa avviata dal ministro Salvini per la prevenzione e il contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione. In provincia di Ancona sono stati finanziati ciascuno con 21mila euro i progetti di Falconara e Montemarciano». Lo comunica Mirko Bilò, vicepresidente del gruppo consiliare Lega in Regione sottolineando il valore della presenza della Lega nel governo Draghi ed il lavoro di squadra del territorio con il sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni.

«I criteri di individuazione dei comuni - si legge nella nota - destinatari riguardano le presenze negli esercizi ricettive secondo i dati Istat 2019. I fondi sono parte degli stanziamenti ad hoc destinati dal Viminale, oltre che alla lotta all’abusivismo commerciale, a controlli anti-spaccio, iniziative per la sicurezza (telecamere, assunzioni, riqualificazione)».