SPECIALE ELEZIONI 2022 | LA DIRETTA: affluenze, exit poll e risultati

Con diversi mesi di anticipo rispetto alla scadenza natura prevista per marzo 2023, gli anconetani come il resto degli Italiani tornano alle urne per il rinnovo di Camera e Senato e nella speranza di dare un governo stabile e popolare in grado di affrontare le gravi crisi internazionali che stanno colpendo il Paese e il resto del mondo.

Si vota il 25 settembre, una sola giornata, dalle ore 07 alle ore 23. Lo scrutinio per le elezioni politiche inizierà alle ore 23:00 del 25 settembre, subito dopo la chiusura delle urne. Si vota per la seconda volta con il sistema ribattezzato Rosatellum: è una legge elettorale che prevede il 61% dei parlamentari eletti con il sistema proporzionale e il 37% con quello maggioritario attraverso dei collegi uninominali. Il restante 2% è riservato al voto delle circoscrizioni Estero. La novità è la forte riduzione dei parlamentari e senatori. Gli Umbri potranno eleggere soltanto 6 deputati contro i 9 del passato e 3 senatori rispetto ai 7 tradizionali.

LA DIRETTA DEL VOTO

Ore 7: Aperti i seggi elettorali

