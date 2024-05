SPECIALE ELEZIONI | A Mergo Anastasi e Possanzini si contendono la fascia: le liste

MERGO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Mergo

A contendersi la fascia tricolore sono l’uscente Luca Possanzini e David Anastasi. Il candidato sindaco Possanzini tenta il secondo mandato con la lista “Prima Mergo” con: Alessandro Alessandrini, Davide Barbaresi, Marco Brega, Claudia D’Orazio, Barbara Ferroni, Diego Furlanetto, Deborah Giaccaglia, Roberta Nocelli, Marco Piccioni, Sabrina Tacconi. Il candidato sindaco Anastasi corre con la lista “Insieme per Mergo” formata da: Marco Barattini. Diego Barocci, Alberto Cinti, Andrea Corinaldesi, Giuseppe Corinaldesi, Elisa Marchetti, Renato Mercanti, Francesco Paolucci, Donatella Ragni, Ciro Tulino.