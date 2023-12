Arriva il no per il sovrappasso "Gino Strada". L'opposizione: «Grande amarezza»

ANCONA – Non sarà intitolato a Gino Strada il sovrappasso dell’Ospedale Regionale di Torrette. Questo il risultato della votazione in merito alla mozione presentata dalla consigliera Mirella Giangiacomi del Partito Democratico, allo scopo di dare al sovrappasso il nome del medico, attivista, filantropo e scrittore italiano, fondatore dell'ONG italiana Emergency e scomparso nell’agosto 2021.

“Non c'è stato nessun intervento né dichiarazione di voto nel merito da parte dei consiglieri di destra – si legge nella nota redatta dai gruppi consiliari di minoranza – eppure Gino Strada rappresenta il meglio dell'Italia nel mondo per il ruolo che Emergency svolge nelle zone di guerra e di povertà, dove i diritti delle persone non esistono. Il voto contrario a questa mozione dimostra quanto questa strumentalizzi ideologicamente la figura di Gino Strada, erroneamente considerato un simbolo della sinistra, cancellando decine di anni di impegno di quest’ultimo come medico degli ultimi del mondo. Esprimiamo grande amarezza per aver perso l'occasione di testimoniare la vicinanza e la sensibilità di Ancona verso chi ha dedicato la sua vita a salvare le persone nelle aree più difficili del mondo”.