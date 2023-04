Tavola rotonda sulla sanità con il sottosegretario alla Salute

ANCONA - Si è tenuto nella giornata di ieri a Torrette l'evento dal titolo "Il ruolo di Ancona Capoluogo nella riforma della sanità delle Marche", promosso dall'onorevole Stefano Benvenuti Gostoli in qualità di Coordinatore di FDI per la Provincia di Ancona e che ha registrato una massiccia partecipazione. Presenti i dirigenti e i massimi rappresentanti istituzionali di FDI tra cui i consiglieri regionali Baiocchi, Ciccioli, Ausili, la senatrice Elena Leonardi, nonché il candidato sindaco di Ancona Daniele Silvetti, attento ad un settore che, pur non di competenza comunale, riveste una grande importanza per la qualità della vita dei cittadini anconetani e la cui partecipazione è stata accolta con grande applauso.

Numerosi gli interventi, tra i quali quello del Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Ancona, il Presidente della Feder Anisap, nonché dei direttori e dei primari di molti reparti ospedalieri di Torrette che hanno partecipato al tavolo tecnico di confronto. "Gemmato si è complimentato per lo spessore e la qualità degli interventi" commenta Benvenuti Gostoli che esprime grande soddisfazione per la riuscita del confronto. "Nelle prossime settimane saranno organizzati analoghi tavoli di confronto sul tema della sanità, ma anche negli altri settori di rilievo per la comunità territoriale".