Sottopasso di Torrette, FdI: «Si può e si deve riaprire»

«Dopo anni di chiusura del sottopasso a mare adiacente il Circolo Arti e Mestieri, il quartiere di Torrette vede avvicinarsi l’ennesima stagione estiva senza avere possibilità di recarsi in spiaggia in sicurezza». A dichiararlo i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Marco Ausili, Maria Grazia De Angelis e Angelo Eliantonio,

«Per questo abbiamo presentato in Consiglio Comunale una mozione per chiedere al Sindaco la riapertura di questo sottopasso. La mozione sarà votata in aula nelle prossime settimane. Nel frattempo, invitiamo tutti i cittadini di Torrette che ritengono importante questa proposta, per sabato 26 marzo alle ore 15:00, davanti al sottopasso del Circolo Arti e Mestieri di Torrette, per una manifestazione a sostegno della sua riapertura». Il Consigliere Marco Ausili aggiunge: «Da torrettano comprendo bene l’importanza di questo sottopasso per tutto il quartiere, in particolare per anziani e bambini. Difatti, ad ora, l’unica possibilità di raggiungere la spiaggia è data dal passaggio della stazione di Torrette, dislocato molto più a sud rispetto alla spiaggia, per arrivare al quale è inoltre necessario attraversare la trafficata via Flaminia. Nel corso di questi ultimi anni di chiusura del sottopasso, moltissimi torrettani scoraggiati non hanno più frequentato questa spiaggia, che versa perciò in uno stato di abbandono, spiaggia che invece noi riteniamo debba essere sempre più valorizzata».