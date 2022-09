Solazzi (Udc): «Politiche, una grande vittoria del centro destra»

Il Portavoce dell’Udc Marche Vittoriano Solazzi commenta il risultato elettorale e si congratula con il Senatore De Poli per il successo ottenuto nel collegio senatoriale Marche Nord: «I nostri elettori hanno capito sino in fondo la scelta di puntare su una figura di grande competenza ed esperienza».

«Voglio congratularmi con il senatore Antonio De Poli per lo straordinario successo ottenuto nelle Marche. Un risultato che premia una scelta fatta dall’Unione di Centro e più in generale dal centro destra di puntare su una figura di grande competenza ed esperienza, pronto a mettersi al servizio del nostro territorio con la passione che lo ha sempre contraddistinto. Il Centro destra ha voluto fortemente questa soluzione che il nostro elettorato ha compreso e condiviso sino in fondo. Ringrazio inoltre, e più in generale, i cittadini marchigiani che hanno dato grande fiducia al centro destra – dice il portavoce dell’Udc Marche Vittoriano Solazzi - premiandolo con un enorme consenso segno anche del riconoscimento di due anni di buon governo regionale. Adesso mettiamoci al lavoro, c’è molto da fare a partire dagli interventi necessari per i territori colpiti dall’alluvione e necessari a garantire sostegni immediati alle famiglie ed alle imprese che hanno subito danni enormi. Il centro destra è pronto e le Marche potranno contare sino in fondo sul senatore Antonio De Poli che da subito ha raccolto la sfida di un maggior e miglior collegamento della nostra regione con il governo nazionale affinché le Marche, nei luoghi decisori, possano finalmente contare di più».